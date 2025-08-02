"قمت بالعملية على نفقتي".. تصريحات قوية من لاعب الأهلي السابق عن فترة تواجده في النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار شادي رضوان لاعب النادي الأهلي السابق، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعض التصريحات التي أدلى بخصوص فترة تواجده داخل النادي الأهلي.

وقال رضوان في تصريحات عبر بودكاست "جول كاست": "فترة الإصابة بالرباط الصليبي كانت الأصعب بالنسبة لي، خلال فترة تأهيلي لم يتم السماح لي بالتدريب والجري في ملعب مختار التتش".

وأضاف: "بعد عملية الرباط الصليبي، قمت بإجراء عملية تنظيف في الركبة، وتواصلت مع أكثر من شخص داخل النادي الأهلي، لم يكن هناك أي رد وأجريت العملية على نفقتي الخاصة".

وتابع: "بعد إجراء العملية بثلاثة أو أربعة أشهر، حصلت على مستحقاتي من النادي كاملة بما في ذلك فلوس العملية التي قمت بها على نفقتي الخاصة".

وأكمل: "خلال فترة تأهيلي للتخلص من إصابة الرباط الصليبي، تم ترشيحي من قبل وكيلي على مسؤولي نادي الزمالك دون عملي، كان هناك ترحيب من قبل نادي الزمالك".

واختتم رضوان تصريحاته: "بعد انتشار خبر مفاوضات الزمالك معي، تم التواصل معي من قبل إداري النادي الأهلي، وأخبرني بالتوجه إلى النادي للحصول على كافة مستحقاتي، على الرغم من تواصلي معه أكثر من مرة من قبل ولم يكن هناك أي رد".