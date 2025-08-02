الأهلي يعلن تعيين محمد شوقي مساعداً للمدير الرياضي

أعلن النادي الأهلي المصري تعيين محمد شوقي النائب للمدير الفني بقطع الناشئين، في منصب نائب المدير الرياضي محمد رمضان لشؤون الفريق الأول بالقلعة الحمراء.

وقال النادي الأهلي في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “أنهى محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، المرحلة الأولى من خطة تطوير قطاع الكرة والتي ركزت على تلبية احتياجات الفريق الأول، ووضع آليات العمل الداخلية للفترة القادمة”.

مضيفاً: “في ذات الإطار، وبعد اجتماعه اليوم مع محمود الخطيب، رئيس النادي، تقرر تعيين محمد شوقي نائبًا للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم”.

واختتم البيان: “أما المرحلة الثانية من التطوير، فسوف تشمل باقي قطاع الكرة؛ بهدف تعزيز البناء الرياضي الشامل، وتحقيق الأهداف المنشودة”.

يذكر أن حمد شوقي تولى منصب نائب قطاع الناشئين بالنادي الأهلي الموسم الماضي في نوفمبر 2023، بينما كان قد عمل مدربًا مساعدًا في جهاز منتخب مصر مع كارلوس كيروش وإيهاب جلال، وكان مساعدًا مع شوقي غريب بالمنتخب الأولمبي.