مونديال السباحة: الأميركية وولش تحرز ذهبية 50 م فراشة للمرة الأولى

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : أحرزت الأميركية غريتشن وولش ذهبية سباق 50 م فراشة للمرة الأولى في مسيرتها، السبت ضمن منافسات السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة.

وقطعت وولش التي حققت ذهبيتها الثانية بعد 100 م فراشة، السباق بزمن 24.83 ثانية، متقدمة على الأسترالية ألكسندريا بيركينز (25.31 ث) والبلجيكية روس فانوتردايك (25.43 ث) في المركزين الثاني والثالث تواليا.

واستفادت الأميركية من غياب حاملة اللقب السويدية ساره سيوستروم بسبب إجازة أمومة، علما أن الأخيرة فازت في آخر ستة ألقاب عالمية في هذا السباق، كما أن رقمه القياسي العالمي مسجّل باسمها.

وعاشت وولش أسبوعا معقدا في سنغافورة بسبب وباء التهاب المعدة والإمعاء الذي أصاب فريق الولايات المتحدة.