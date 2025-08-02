الامارات | سون يعلن نهاية رحلته مع توتنهام بعد عقد من التألق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الكوري الجنوبي سون هيونج-مين، قائد توتنهام هوتسبير، اليوم السبت، رحيله عن النادي اللندني هذا الصيف، منهياً مسيرة امتدت لعشر سنوات في صفوف الفريق الإنجليزي.

وقال سون خلال مؤتمر صحفي عُقد في سول عشية مواجهة ودية أمام نيوكاسل يونايتد: «قررت الرحيل عن الفريق هذا الصيف… كان من أصعب القرارات التي اتخذتها في مسيرتي، لكنني أشعر أنني قدمت كل ما لدي لهذا النادي يومياً، داخل وخارج الملعب».

وكان سون قد انضم إلى توتنهام في 2015 قادماً من باير ليفركوزن، وخاض معه 454 مباراة أحرز خلالها 173 هدفاً، وتوّج بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2021-2022.

وجاء قرار الرحيل عقب مساهمته في فوز توتنهام بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد، وهو أول لقب للفريق منذ 17 عاماً. وقال سون: «أعتقد أني حققت كل ما أريده مع هذا الفريق».

وفي حين لم يكشف سون عن وجهته المقبلة، رجّحت تقارير انتقاله إلى نادي لوس أنجلوس الأميركي.

من جانبه، وصف مدرب توتنهام، توماس فرانك، سون بأنه «أسطورة بكل معنى الكلمة»، مؤكداً أن قرار الرحيل يأتي في توقيت مثالي «وسط أجواء النجاح».