إنتر ميامي بغياب ميسي يسقط في ديربي فلوريدا

الرياص - اسماء السيد - أورلاندو (الولايات المتحدة) : خسر إنتر ميامي بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ديربي فلوريدا أمام جاره اللدود مضيفه أورلاندو سيتي أس سي 1 4 على ملعب "إنتر أند كو ستاديوم" الأحد، أمام أكثر من 25 ألف متفرج في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس).

غاب ميسي، الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات والمتوج بمونديال قطر 2022، عن آخر مباراة لإنتر ميامي في دور المجموعات لكأس الرابطتين ضد بوماس أونام المكسيكي (3 1) بعد تعرضه لإصابة عضلية طفيفة في أعلى ساقه اليمنى خلال فوز فوز فريقه على نيكاكسا بركلات الترجيح في الثاني من آب/أغسطس ضمن البطولة ذاتها.

اهتزت شباك إنتر ميامي بعد دقيقتين من صافرة البداية بهدف سجله الكولومبي لويس مورييل بعد تمريرة في العمق من الأرجنتيني مارتن أوخيدا، إلّا أن الضيوف أدركوا التعادل بعد ثلاث دقائق بفضل الإيطالي يانيك برايت بتسديدة رائعة "على الطاير" من حافة المنطقة.

وتكرر سيناريو الشوط الاول في الثاني، فتلقى إنتر هدفا ثانيا سجله مورييل من مجهود فردي بعد ركنية في ثامن أهدافه في الدوري هذا الموسم (50)، قبل أن يضيف أوخيدا بعد تمريرة من مورييل والكرواتي ماركو باساليتش الثالث والرابع في الدقيقتين 58 و88.

ورفع أوخيدا عدد أهدافه إلى 14 في الدوري هذا الموسم، متأخرا بفارق 3 أهداف عن الكندي سايل لارين صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف لفريق اورلاندو الذي حققه في عام 2015.

وكاد الاوروغوياني لويس سواريس يسجل هدفا رائعا بكرة ساقطة من منتصف الملعب، إلّا ان حارس أورلاندو البيروفي بيدرو غالييسي كان لها بالمرصاد (67).

قال الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو مدرب إنتر ميامي بعد الخسارة "كرة القدم سهلة. أحيانا نجعلها أكثر تعقيدا مما هي عليه".

وأضاف "عندما لا تكون في كامل لياقتك، يمكن لأي فريق أن يهزمك، واليوم كان هناك فريق واحد فقط، وهو أورلاندو".

وتابع "لم نلعب بالشدة اللازمة لهذه المباراة، وقد تفوقوا علينا بوضوح منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، باستثناء بعض التمريرات بعد الهدف".

وبعد ديربي فلوريدا ضد أورلاندو سيتي أس سي، يتواجه إنتر ميامي مع لوس أنجليس غالاكسي في 16 آب/أغسطس قبل أن يلتقي بعدها بثلاثة أيام مع تيغريس أونال المكسيكي في ربع نهائي كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية.