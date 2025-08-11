وفاة أسطورة كرة القدم اليابانية كاماموتو عن 81 عاما

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : توفي أسطورة كرة القدم اليابانية الهداف التاريخي للمنتخب الوطني كونيشيغي كاماموتو عن عمر ناهز الـ 81 عاما بسبب اصابته بالتهاب رئوي، وفقا لما أفاد الإثنين الاتحاد الياباني لكرة القدم.

اشتهر المهاجم المولود في كيوتو بإنجازه في دورة الألعاب الأولمبية عام 1968 في المكسيك، حين توّج هدافا للمسابقة برصيد سبعة أهداف وقاد اليابان لاحراز الميدالية البرونزية.

بفضل قدرته على التحمل وخفة حركته وقوته البدنية، تم استدعاء كاماموتو للانضمام إلى المنتخب الوطني للمرة الاولى في سن 19 عاما في عام 1964، ليمثل منتخب "الساموراي" في أولمبياد طوكيو. سجل 75 هدفا في 76 مباراة دولية بين عامي 1964 و1977 لحين اعتزاله الدولي.

في عام 1967، انضم إلى يانمار ديزل الذي يعرف حاليا باسم سيريزو أوساكا في الدوري، فسجل 202 هدفا في 251 مباراة حتى موعد اعتزاله في عام 1984. شغل أيضا خلال السنوات الأخيرة من مسيرته كلاعب، منصب مدير نادي يانمار.

خاض بعض التجارب القصيرة كمدرب، قبل أن يتعاون كاماموتو مع الاتحاد الياباني لكرة القدم. كما انغمس بالعمل السياسي وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ في عام 1995.

لعب دورا بارزا في استضافة اليابان لكأس العالم 2002 بالاشتراك مع كوريا الجنوبية.

أشاد تسونياسو مياموتو، رئيس الاتحاد الياباني للعبة، بخصال الراحل في بيان جاء فيه "كان السيد كاماموتو مهاجما فريدا من نوعه".

وأضاف أن اليابان تسعى لتكرار إنجاز كاماموتو باحراز ميدالية برونزية أولمبية، أو حتى تحقيق إنجاز أفضل.

قال هاجيمي مورياسو مدرب اليابان الحالي، إن كاماموتو "منحنا بصيص أمل في قدرة كرة القدم اليابانية على المنافسة على الساحة الدولية"، وفقا لوكالة كيودو نيوز.

وذكرت الوكالة أن البرازيلي بيليه شارك في مباراة اعتزال كاماموتو عام 1984 على الملعب الوطني في طوكيو.

وأردف "وجود مثل هذا المهاجم ضروري لنكون أفضل فريق في العالم. آمل في أن يبرز لاعب قادر على التفوق على السيد كاماموتو في نهاية المطاف".

من ناحيته، قال المهاجم الدولي السابق كازويوشي ميورا الذي لا يزال يلعب في سن الثامنة والخمسين، إن أسطورة البرازيل بيليه وصف كاماموتو بـ "المهاجم العظيم".