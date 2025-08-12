بطولة إنكلترا: غريليش ينتقل من سيتي إلى إيفرتون بالإعارة

الرياص - اسماء السيد - لندن : انتقل الجناح الدولي جاك غريليش الثلاثاء إلى إيفرتون قادما من مانشستر سيتي الإنكليزي بالإعارة حتى نهاية موسم 2026، في محاولة لإنقاذ مسيرته قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وخرج غريليش من حسابات مدربه الإسباني بيب غوارديولا في الموسم الماضي ولم يلعب أساسيا سوى في سبع مباريات خلال الدوري الإنكليزي الممتاز.

واستُبعد اللاعب البالغ 29 عاما عن قائمة فريقه التي شاركت في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، في إشارة واضحة إلى أنه لم يعد مرحّبا به ضمن تشكيلة غوارديولا.

وتأتي صفقة انتقال غريليش الذي يتقاضى نحو 400 ألف دولار أسبوعيا بحسب تقارير، إلى إيفرتون قبل أيام من انطلاق الدوري وخوض فريقه الجديد أولى مبارياته أمام ليدز في 18 آب/أغسطس.

قال غريليش "أنا في قمة السعادة لتوقيع عقد مع إيفرتون. إنها خطوة عملاقة لي، للحقيقة. هذا ناد كبير مع جماهير رائعة".

واختار غريليش اللعب بالقميص رقم 18، في تكريم للنجمين السابقين واين روني وبول غاسكوين اللذين ارتديا هذا الرقم في نادي مرسيسايد.

وأضاف "اللاعبان الإنكليزيان المفضلان لديّ هما واين روزني وبول غاسكوين وأعلم أن كليهما ارتديا الرقم 18".

وتابع لاعب أستون فيلا السابق "تكلمت مع واين قبل انتقالي إلى هنا وأشرت إلى هذا الأمر (الرقم 18) لذا آمل أن يكون سعيدا حول ذلك".

وكان غريليش انضم إلى سيتي قادما من فيلا في 2021 بصفقة بريطانية قياسية بلغت 134 مليون دولار.