دورة سينسيناتي: سينر وألكاراس وسابالينكا وشفيونتيك إلى ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - سينسيناتي (الولايات المتحدة) : بلغ الإيطالي يانيك سينر حامل اللقب المصنف أول عالميا والإسباني كارلوس ألكاراس الثاني الدور ربع النهائي من دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، فيما واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا حاملة اللقب والبولندية إيغا شفيونتيك الثالثة مشوارهما بنجاح في دورة السيدات الألف نقطة وتأهلا إلى الدور ذاته.

وتجاوز سينر فخ الفرنسي أدريان مانارينو الذي أبدى مقاومة شرسة بفوزه عليه 6 4 و7 6 (7 4)، في مباراة توقفت حوالي 3 ساعات بسبب الامطار.

وهو الفوز الرابع للإيطالي ابن الـ 23 عاما في عدد المباريات ذاته أمام المخضرم الفرنسي البالغ 37 عاما والمصنف 89 عالميا، ليصل إلى ربع النهائي في أوهيو.

وحقق سينر المتوّج باللقب العام الماضي فوزه الـ 24 تواليا على الملاعب الصلبة، وضرب موعدا مع الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الفائز على الفرنسي بنجامان بونزي 6 4 و6 3.

أثنى سينر الذي يشارك في احدى الدورات للمرة الاولى منذ تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون على حساب ألكاراس بالذات، على أداء الفرنسي قائلا "إنه منافس صعب للغاية، مختلف عن بقية اللاعبين. يجيد قراءة المنافس. كان الفوز صعبا، لكني سعيد بالتأهل إلى ربع النهائي".

خسر مانارينو إرساله خلال الشوط الثالث من المجموعة الأولى، من دون أن يتمكن من مقارعة الإيطالي خلال ارسالاته.

توقفت المجموعة الثانية لقرابة 3 ساعات بسبب هطول الأمطار، ومع استئناف اللعب حافظ اللاعبان على ارسالاتهم حتى الشوط العاشر، حين نجح سينر في الاستحواذ على إرسال منافسه عند نقطة الكسر الرابعة.

أرسل سينر للفوز بالمجموعة فالمباراة والنتيجة لصالحه 6 5، فتقدم 30 0، إلّا أن مانارينو ردّ بقوة وأحرز النقاط الأربع التالية، فارضا شوطا فاصلا.

ارتكب مانارينو العديد من الأخطاء، فيما ضرب سينر العديد من الارسالات الساحقة (12 ارسالا ساحقا في المباراة)، ما سمح له بانتزاع الفوز بعد ساعة و51 دقيقة.

ألكاراس يُسقط الخاسر المحظوظ

وفاز ألكاراس الذي وصل إلى نهائي الدورات الست الاخيرة التي شارك فيها الإيطالي لوكا ناردي الخاسر المحظوظ 6 1 و7 5.

بعدما فاز بالمجموعة الأولى في 28 دقيقة، تأخر الإسباني في الثانية 2 4. عاد إلى أجواء اللقاء بكسر ارسال منافسه، ثم قاوم في شوط تاسع ماراثوني شهد تعادل اللاعبين 9 مرات قبل أن يأخذ ألكاراس الأفضلية 5 4 بعدما ارتكب ناردي خطأين مزدوجين على ارساله.

وبدوره، وقع ألكاراس في فخ خسارة ارساله بسبب خطأين مزدوجين في نقطته الاولى لحسم المباراة، قبل أن يضرب كرة ناجحة ليحسم المجموعة فالمباراة.

قال ألكاراس "كانت هذه المباراة الأفضل لي حتى الآن في الدورة. في البداية، كنت أرغب في التحسن يوما بعد يوم، وقد نجحت في ذلك".

وأضاف الإسباني الذي سيواجه في الدور المقبل الروسي أندري روبليف التاسع "أنا فخور بذلك وسعيد بالطريقة التي شعرت بها بالكرة وكيفية تحركي".

واضطر الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا عالميا إلى النزول إلى أرض الملعب مرتين الأربعاء ليصل إلى ربع النهائي، على الرغم من أنه حسم المباراتين في وقت قصير.

افتتح اللاعب البالغ 28 عاما يومه باكمال مباراته أمام الأميركي براندون ناكاشيما وخرج فائزا 6 4 و6 4.

وكانت المباراة توقفت الثلاثاء والنتيجة 5 4 في المجموعة الثانية بسبب الأمطار.

واحتاج زفيريف المتوّج باللقب في سينسيناتي عام 2021 الى دقيقتين فقط لينهي المواجهة أمام صاحب الأرض.

عاد مجددا الى أرضية الملعب بعد عدة ساعات ليحجز مقعده في ربع النهائي اثر انسحاب الروسي كارين خاتشانوف الذي بلغ نهائي دورة تورونتو الكندية لماسترز الألف الأسبوع الماضي، والنتيجة تشير إلى تقدم زفيريف 7 5 و3 0.

"لا أستطيع وصف هذا الشعور"

وكان الدنماركي هولغر رونه التاسع أول لاعب يبلغ ربع النهائي بفوزه على الأميركي فرنسيس تيافو بعد انسحاب الأخير مصابا والنتيجة 6 4 و3 1 في صالح الأول.

وقال رونه (22 عاما) "كانت بدايتي في المباراة بطيئة لكني سرّعت من ايقاعي فسارت الامور كما اشتهي".

وعن اصابة تيافو قال "ليس الامر جيدا عندما تنتهي الامور بهذا الشكل. شعرت بأنه لم يكن على ما يرام بعد ان كسرت ارساله والنتيجة 6 4 في المجموعة الاولى".

وضرب رونه موعدا مع الفرنسي تيرينس أتمان الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل باقصائه الأميركي تايلور فريتس الرابع عالميا بفوزه عليه 3 6 و7 5 و6 3.

وتأهل أتمان (23 عاما) المصنف 136 عالميا والقادم من التصفيات إلى ربع نهائي احدى دورات الماسترز للألف نقطة للمرة الأولى في مسيرته.

بعدما ضرب كرة الفوز، جثا أتمان على ركبتيه وذرف الدموع، قائلا "لا أصدق هذا، كنت أرتجف. لا أستطيع وصف هذا الشعور".

وبلغ الأميركي بن شيلتون، بطل دورة تورونتو الأسبوع الماضي، دور ثمن النهائي بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 7 6 (7 3) و6 3 في مباراة تم تأجيلها من الثلاثاء.

لينيت تقصي بيغولا

لدى السيدات، وبعد فوزها الماراثوني على البريطانية إيما رادوكانو أعربت سابالينكا عن سعادتها بفوزها بمجموعتين على الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو 6 4 و7 6 (7 4).

قالت ابنة الـ 27 عاما "كان مفتاح الفوز هو التركيز والضغط على إرسالها قدر الإمكان".

وأضافت "أنا سعيدة بالفوز بمجموعتين متتاليتين، لم أرغب في البقاء لثلاث ساعات".

وستواجه سابالينكا نظيرتها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون السابقة، التي تغلبت على الأميركية ماديسون كيز، بطلة أستراليا المفتوحة، بنتيجة 6 7 (3 7) و6 4 و6 2.

ولم تجد شفيونتيك أي صعوبة للفوز على الرومانية سورانا سيرستيا 6 4 و6 3.

واحتاجت البولندية التي ارتكبت 33 خطأ مباشرا إلى 95 دقيقة لحسم اللقاء أمام الرومانية المخضرمة (35 عاما).

وكسرت شفيونتيك ارسال منافستها 5 مرات مقابل خسارة ارسالها مرتين، وتلتقي في الدور التالي مع الروسية آنا كالينسكايا التي قلبت تأخرها في المجموعة الاولى أمام مواطنتها إيكاترينا ألكسندروفا إلى فوز 3 6 و7 6 (7 5) و6 1.

قالت شفيونتيك "قدّمت اداء صلبا خلافا لمباراتي الأخيرة.أنا سعيدة بكرة المضرب التي قدمتها وبثبات مستواي".

وتابعت "كانت مباراة جيدة بالتأكيد لكن الظروف المناخية لم تكن جيدة على الاطلاق لان نسبة الرطوبة كانت عالية جدا وانا سعيدة لأني لم أتأثر بها".

وفاجأت البولندية ماغدا لينيت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة رابعة بالفوز عليها 7 6 (7 5) و3 6 و6 3.