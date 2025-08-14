شكرا لقرائتكم خبر أتحاد البليارد والسنوكر يحتفي بضيوف بطولة الماسترز للسنوكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفى رئيس الاتحاد السعودي للبليارد والسنوكر المكلف نايف الجعويني بضيوف بطولة الماسترز للسنوكر. حيث أقيم حفل عشاء في احد الفنادق بمدينة جدة بحضور عمرو خرادلي رئيس الاتحاد العربي للبليارد والسنوكر واسامة السني رئيس الاتحاد الافريقي للبليارد والسنوكر و شمس الدين عبدالعال رئيس الاتحاد العراقي للبليارد والسنوكر وراجح حسني أمين سر الاتحاد العربي للبليارد والسنوكر و سالم الرمزاني رئيس الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر . يذكر أن بطولة الماسترز للسنوكر تقام على صالة مدينة الامير عبدالله الفيصل ضمن منافسات تستمر حتى 16 أغسطس الجاري، وتنظم البطولة من قبل الاتحاد السعودي للبليارد والسنوكر ضمن شراكة استراتيجية مع شركة "ماتشروم" وبالتعاون مع جولة العالم للسنوكر (WST) وبإشراف مباشر من وزارة الرياضة.

