بطولة إنكلترا: أرتيتا ينتقد دعوات تجريد أوديغارد من شارة قيادة أرسنال

الرياص - اسماء السيد - لندن : انتقد المدرب الإسباني ميكل أرتيتا الدعوات إلى تجريد مارتن أوديغارد من شارة قيادة أرسنال، مؤكدا أنه "لا شك" في أن لاعب الوسط النروجي هو الرجل المناسب لقيادة مساعي الفريق نحو لقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان قائد أرسنال السابق توني آدامز، دعا مؤخرا أرتيتا إلى منح شارة القيادة للاعب الوسط الدولي ديكلان رايس بدلا من أوديغارد.

لكن أرتيتا دافع بشدة عن قدرات أوديغارد القيادية، كاشفا أن لاعبي أرسنال صوّتوا للنروجي للإبقاء عليه قائدا للفريق.

قال "رأيي واضح، وهو ليس رأيي فحسب. إنه رأي جميع أفراد الجهاز الفني وتحديدا اللاعبين".

وأضاف "طلبت منهم التصويت للقائد وحصلت على النتائج بالأمس. بفارق كبير جدا، الكل صوّت للشخص عينه، وهو مارتن أوديغارد، وهذا أكبر دليل يمكنكم أن تحصلوا عليه".

وتابع الإسباني "هذا هو شعورهم تجاه من يجب أن يكون قائدهم، من يدافع ومن يحسّن ومن يقود الفريق بالمباريات التي نريد الفوز فيها، أعتقد أنه لا شك بذلك".

وحلّ أرسنال وصيفا للبطل في المواسم الثلاثة الماضية، في حين يعود لقبه الأخير في الدوري الإنكليزي الممتاز إلى عام 2004، ولم يصعد إلى منصة تتويج منذ فوز بلقب كأس إنكلترا في 2020.

وكان أدامز الذي فاز باللقب مع أرسنال، قال لصحيفة "آيريش إندبندنت": "بين الحين والآخر، يتعيّن على المدرب أن يمنح الشارة لشخص يعكس شخصيته، ويجسّد هوية النادي، وتعتقد أنه يمكنه أن يأخذ الفريق إلى المستوى التالي".

وأضاف "لديك لاعب سيلعب كل المباريات طوال الموسم، وسيشجع الآخرين على الانضمام، ويضع أسس فريق قادر على الفوز باللقب. ديكلان رايس يمكنه فعل ذلك، أما أوديغارد فلا. هيا يا أرتيتا، اجعله القائد".

لكن أرتيتا قال إنه قادر على التحدث عن موضوع القيادة "لساعات" وليس لديه أي شك من إمكانيات أوديغارد على إلهام زملائه.

وتابع "ما يهم هو كيف يشعر هؤلاء الشباب حول من يقودهم، من يمنحهم الثقة، من يدفعهم إلى الأمام، من سيدعمهم في الأوقات الصعبة".