دورة سينسيناتي: ريباكينا تطيح بسابالينكا وشفيونتيك إلى نصف النهائي بسهولة

الرياص - اسماء السيد - سينسيناتي (الولايات المتحدة) : أطاحت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنّفة عاشرة عالميا، بالبيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى من الدور ربع النهائي من دورة سينسيناتي الألف نقطة في كرة المضرب الجمعة، بعدما فازت عليها 6 1 و6 4، ضاربة موعدا في نصف النهائي مع البولندية إيغا شفيونتيك الفائزة على الروسية آنا كالينسكايا 6 3 و6 4.

وحققت ريباكينا فوزها الخامس من أصل 12 مواجهة أمام سابالينكا، لتثأر منها لخسارتها أمامها في دورة برلين العشبية قبل شهرين.

واستغلت ريباكينا، بطلة ويمبلدون عام 2022، تحقيقها لـ 11 إرسالا ساحقا من أجل بلوغ دور الأربعة للمرة الاولى في الدورة الأميركية.

وقالت بعد اللقاء "أنا سعيدة جدا بالإرسال، كان العنصر الأهم اليوم. لقد أرسلت بشكل جيد جدا".

وتابعت "لو كان إرسالها جيدا كانت المباراة لتكون مختلفة تماما. كانت المواجهة شرسة من الخط الخلفي، آمل أن أستمر على هذا النحو".

وتتسلح ريباكينا بفوزها في لقاءاتها الثلاثة الأخيرة أمام شفيونتيك، علما أن جميعها خيضت هذا الموسم.

واستطاعت الكازاخستانية التفوق على سابالينكا في المجموعة الثانية التي استهلتها الأخيرة بحسم أشواط عدّة بصورة كاسحة، إلا أن ريباكينا عادت لتكسر إرسال منافستها لتتقدم بمجموعة و5 3.

حاولت سابالينكا الردّ من خلال الفوز بالشوط التاسع، بيد أن منافستها حافظت على رباطة جأشها لتخرج بانتصار ثمين.

في المباراة الثانية، هيمنت شفيونتيك المتوجة أخيرا ببطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بمواجهة منافستها الروسية المصنفة 34 التي أظهرت صمودا رغم معاناتها من مشكلة في ربلة ساقها اليسرى منذ بداية المباراة.

وقالت شفيونتيك عن درجة الحرارة المرتفعة التي لامست الثلاثين "علينا الاعتياد على الطقس الحار مع التغير الذي يطرأ على العالم. الأمور تزداد سوءا كما أفترض".

وتابعت "حاولت اللعب وفق طريقتي. لم يكن الأمر سهلا لكنني سعيدة جدا بأنني حافظت على صلابتي وحديتي".

ونجحت كالينسكايا في تلافي أربع نقاط حاسمة قبل أن تخسر اللقاء في نهاية المطاف.

والتقت اللاعبتان مرة واحدة فقط قبل مواجهة الدور ربع النهائي في سينسيناتي، وذلك العام الماضي في الدور نصف النهائي من دورة دبي، حيث سطرت كالينسكايا مفاجأة كبرى وتغلبت على البولندية 6 4 و6 4، قبل أن تخسر المباراة النهائية.

وعادلت شفيونتيك (24 عاما) أفضل نتيجة لها في سينسيناتي، وستطمح لبلوغ النهائي للمرة الأولى عندما تلتقي ريباكينا (10).