موندبال طوكيو: المغربية رزيقي إلى نصف نهائي 800 م

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : بلغت المغربية آسية رزيقي نصف نهائي سباق 800 م بعدما سجلت ثاني اسرع توقيت في مجموعتها، فيما استهلت البطلة الأولمبية البريطانية كيلي هودجكينسون المرشحة الابرز مشوارها بنجاح الخميس في النسخة العشرين من بطولة العالم لالعاب القوى.

وسجلت زريقي وقتا قدره 1:59.82 دقيقة خلف هودجكينسون صاحبة أسرع توقيت في المجموعة الأولى بـ 1:59.79 دقيقة، بفارق كبير عن أفضل توقيت لها هذا الموسم في في لقاء سيليسيا الماسي (1:54.74 د.).

ويقام الدوران نصف النهائي الجمعة، والنهائي الأحد في اليوم الختامي لبطولة العالمية.

تخلصت هودجكينسون البالغة 23 عاما من لقب الوصيفة في النهائي الأولمبي في باريس العام الماضي، ووصلت إلى العاصمة اليابانية في لباس المرشحة للفوز بلقب بطولة العالم، بعدما تفوقت عليها الكينية ماري مورا قبل عامين في بودابست.

عادت البريطانية وهي أيضا بطلة أوروبا الحالية، إلى المضمار في آب/أغسطس بعد انقطاع دام سنة اثر تعرضها لثلاث إصابات في عضلات الفخذ الخلفية.

وحقت الكينية ليليان أوديرا أسرع توقيت على الإطلاق بلغ 1:57.86 دقيقة، متقدمة على الكوبية دايلي كوبر غاسبار (1:58.16 د.) والسويسرية الشابة أودري فيرو (1:58.43 د.).

وسجلت شريكة هودجكينسون في التدريب مواطنتها جورجيا هانتر بيل، الحائزة على الميدالية البرونزية الأولمبية في سباق 1500 م، التوقيت الحادي عشر (1:58.82 د.)، وبلغت النهائي برفقة مورا السادسة (1:58.44 د.)

وفشلت البحرينية نيلي جيبكوسغي في التأهل بوصولها خامسة في المجموعة الثالثة (2:02.79 د.)، والمغربية سكينة حجي التي انهت مجموعتها الرابعة في المركز الاخير بعدما تعرضت لاصابة.