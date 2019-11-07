الارشيف / اخبار الرياضه

NOW يلا بكل قوة التقط◀️ أشارة “تردد قناة beIN SPORTS HD 2” بين سبورت الرياضية شغل قنوات...

0 نشر
0 تبليغ

NOW يلا بكل قوة التقط◀️ أشارة “تردد قناة beIN SPORTS HD 2” بين سبورت الرياضية شغل قنوات...

 الان التقط مباشر تردد  قناة ” beIN Sports ” لمشاهدة Matches today –مباشر تردد قنوات “بي ان سبورت MAX” لشهر نوفمبر الناقلة لأهم مباريات اليوم جدول المعلقين تردد “beIN MAX مباشر” تردد قناة beIN Sports ، تردد قنوات بى ان سبورت المفتوحة على النايل سات يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن ترددات مجموعة قنوات beIN SPORT الرياضية، ويمكن مشاهدة قنوات beIN SPORT المفتوحة على القمر الصناعي سهيل1 ونايل سات، كما يمكن مشاهدة البث المباشر للقناة من خلال الإنترنت، وذلك عن طريق موقع beIN CONNECT.

 

جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020 – مواعيد مباريات الهلال والأهلي والنصر فى دوري للمحترفين الموسم الجديد

 قنوات beIN دائماً على القمر الصناعي “سهيل سات” على الترددات التالية:

الان احدث تردد بي إن ماكس Bein Sports MAX 1 HD

نقدم اليكم التردد الصحيح لقنوات بي إن ماكس Bein Sports MAX 1 HD 1 و2

القمر الصناعي التردد الاستقطاب وتصحيح الخطأ العرب سات 26 شرق 11180 عمودي V 2/3 نايل سات 7 غرب 12245 عمودي V 2/

مباريات على قنوات بى ان سبورت

تنقل قنوات بى ان سبورت اليوم عبر شاشتها المباريات ونشاهد اليوم عبر موقعنا عرب نيوز

تنقل قنوات بى ان سبورت ماكس مباراة نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

إليكم قائمة بالقنوات الناقلة لمباريات اليوم:

مع بداية العام الجديد 2019 أطلقت باقة قنوات بى ان سبورت مجموعه ترددات جديده

التردد القمر الصناعي القنوات الموجود على التردد الجديد
12604 افقي 27500  مدار القمر الصناعي نايل سات
  • beIN SPORTS NEWS HD
  • beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE
  • beIN SPORTS MAX HD1
  • beIN SPORTS MAX HD4
11054 افقي 27500
  • beIN SPORTS HD
  • beIN SPORTS HD5
  • beIN SPORTS HD6
  • beIN SPORTS HD7
  • beIN SPORTS HD8
  • beIN SPORTS HD9
11013 افقي 27500
  • beIN SPORTS HD1
  • beIN SPORTS HD2
  • beIN SPORTS HD3
  • beIN SPORTS HD4
  • beIN SPORTS MAX HD2
  • beIN SPORTS MAX HD3

تردد قناة bein sport المفتوحة

12476 v النايل سات 27500

تردد قناة bein sport الإخبارية

12245 v النايل سات 27500

 

تردد قناة beIN SPORT الرياضية

تردد قناة beIN SPORT الرياضية تعرض قنوات beIN SPORT العديد من الأحداث الرياضية الهامة، ذلك وقد تم الإعلان عن بث العديد من الأحداث الكبرى على القنوات المفتوحة.

فتعرض القنوات مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة، كما تعرض أيضاً مباريات الممتاز، كما تعرض أيضاً مباريات رابطة محترفات التنس.

كما تعرض مجموعة قنوات beIN SPORT المفتوحة العديد من الأحداث الرياضية الأخرى والمتنوعة غير كرة القدم.

ترددات قنوات beIN SPORT المفتوحة

يتم بث القنوات المفتوحة من مجموعة قنوات beIN SPORT من خلال القمر الصناعي سهيل1 والقمر الصناعي نايل سات.

وتتيح هذه الأقمار مشاهدة القنوات المفتوحة وهي قناة beIN SPORTS HD، وقناة beIN SPORTS الإخبارية.

ويمكن مشاهدة هذه القنوات من خلال الأقمار المتاحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات bein الرياضية في عدد من الدول العربية:

وتغطي قناة beIN SPORTS الإخبارية أهم الأحداث الرياضية في العالم، كما أنه من الممكن فتح بعض القنوات في حالات استثنائية، مثل ما حدث في مباراة تونس وليبيا.

فقد تم فتح قناة beIN SPORTS HD 1 لساعات محددة لتبث مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس العالم.

أما عن التردد فيمكن مشاهدة قنوات beIN SPORTS المفتوحة من خلال التردد:

تابعوا الآن القناة من خلال الترددات التالية على القمر الصناعي نايل سات

التردد (ميجا هرتز) 12264
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

تحديث تردد جميع  قنوات Bein مباشر علي  نايل سات

 


معدل الترميز 27500 التردد للقنوات السابقة  12264H

معدل الترميز 27500، التردد للقنوات السابقة 12475V

 

معدل الترميز 27500، التردد للقنوات السابقة 12245V

 

تردد القنوات على سهيل سات:

معدل الترميز 27500، التردد للقنوات السابقة: 11457V

معدل الترميز 27500، التردد للقنوات السابقة: 11585V

معدل الترميز 27500، التردد للقنوات السابقة: 11623V

معدل الترميز 27500، التردد للقنوات السابقة: 11642H

 احدث تردد قنوات bein الترفيهية

معدل الترميز 27500، التردد لما سبق: 11566H

معدل الترميز 27500، التردد: 11084H

معدل الترميز 27500، التردد: 11669V

معدل الترميز 27500، التردد: 11122H

معدل الترميز 27500، التردد: 11103V

معدل الترميز 27500، التردد: 10730H 

معدل الترميز 27500، التردد: 11065V

معدل الترميز 27500، التردد: 11180H

كانت هذه تفاصيل خبر NOW يلا بكل قوة التقط◀️ أشارة “تردد قناة beIN SPORTS HD 2” بين سبورت الرياضية شغل قنوات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements