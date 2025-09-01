أخبار السودان اليوم

عندما تخضع نصوص محمود جمال حديني للبحث الأكاديمي، سيجد الباحثون أنفسهم بلا شك أمام نتيجة متكررة وهي قدرته البارعة على كتابة حوار يخلو من المباشرة ومُتخم في الوقت ذاته بالعديد من الأفكار التي يمررها سواء عبر المونولوج أو من خلال عدة ممثلين يبدأون الحوار من نقطة محددة ثم ينتقلون لنقاط عدة، كل منها يكفي لأن …...

المزيد ...