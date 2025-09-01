أخبار السودان اليوم

اتحاد القدم.. الحل في الحل!

00

اتحاد القدم.. الحل في الحل!

في 13 يونيو الماضي اختار الاتحاد السعودي لكرة القدم هونغ كونغ لإقامة كأس السوبر السعودي، وفي نفس اليوم كانت بعثة الهلال تحط رحالها في العاصمة الأميريكية واشنطن استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي قدم فيها الهلال ملحمة تاريخية مشرفة للكرة السعودية، لتضطر بعدها إدارة النادي إلى تقديم اعتذار عن المشاركة في كأس السوبر حفاظًا …...

المزيد ...

أخبار السودان اليوم

مبادرات دعم إنساني متعددة لمتضرري الفاشر

00

مبادرات دعم إنساني متعددة لمتضرري الفاشر

بادر موظفو برنامج الغذاء العالمي بشمال دارفور، بالتعاون مع مكتب كوستي ومبادرة “بنات الزغاوة” بدولة الإمارات، بتقديم دعم إنساني عاجل لمتضرري الحرب في مدينة الفاشر، عبر “تكية الفاشر”، في لفتة إنسانية ووطنية تجسد معاني التكافل والتراحم الاجتماعي. تمكنت التكية من تقديم وجبة متكاملة شملت مئات الأسر في مراكز الإيواء وتجمعات النازحين والأحياء المجاورة، معظمهم من …...

المزيد ...

أخبار السودان اليوم

قلنا من قبل إننا نعيش في عالم بلا أخلاق .. عالم لا يحترم مواثيقه وقوانينه الدولية

00

قلنا من قبل إننا نعيش في عالم بلا أخلاق .. عالم لا يحترم مواثيقه وقوانينه الدولية

تحتاج بلادنا إلى خطة محكمة ورؤية أكثر عمقاً للتعاطي مع مجريات وسير الأمور في دارفور وكردفان الكبرى. ■ تعقيدات كثيرة تطرأ على الأرض هناك.. تفكك شبه تام للمكونات القبلية والاجتماعية.. سيطرة الجهلة وعتاة المجرمين على إدارة القبائل.. في المقابل هنالك غياب أو تغييب لأي تشكيل أو أجسام أو مكونات يمكن أن تلعب دوراً في مواجهة …...

المزيد ...

أخبار السودان اليوم

شيكولاتة البنات المرة

00

شيكولاتة البنات المرة

عندما تخضع نصوص محمود جمال حديني للبحث الأكاديمي، سيجد الباحثون أنفسهم بلا شك أمام نتيجة متكررة وهي قدرته البارعة على كتابة حوار يخلو من المباشرة ومُتخم في الوقت ذاته بالعديد من الأفكار التي يمررها سواء عبر المونولوج أو من خلال عدة ممثلين يبدأون الحوار من نقطة محددة ثم ينتقلون لنقاط عدة، كل منها يكفي لأن …...

المزيد ...

أخبار السودان اليوم

حكم بالاعدام شنقاً على شرطي مشارك مع قوات التمرد

00

حكم بالاعدام شنقاً على شرطي مشارك مع قوات التمرد

قدمت النيابة العامة قطاع أم درمان وسط اليوم المتهم (ب. م. ص) أمام محكمة جنايات الوسطى أم درمان بموجب الدعوى رقم 720 للعام 2025 تحت المواد (26/50/51/186) من القانون الجنائي لسنة 1991 المعدل 2020. تتلخص وقائع الدعوى في أن المتهم شرطي يتبع لقوات الاحتياطي، وقد قام بالاستنفار مع قوات الدعم السريع المتمردة داخل معتقل قري …...

المزيد ...