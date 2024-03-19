تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من الانتقادات والسخرية من قبل المعلقين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتيات سودانيات يرقصن بشكل مثير خلال حفل بإحدى القاعات. الفتيات رقصن على موسيقى (الزنق والكتم) المعروفة في السودان وعلى أنغام الفنان ود الجاك, وسط انتقادات وسخرية الجمهور الذي كتب: (انت متخيل انو ديل ممكن يكونوا أمهات المستقبل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتيات سودانيات يقدمن فواصل من الرقص المثير على طريقة (الزنق والكتم) خلال حفل للفنان ود الجاك والجمهور يسخر: (انت متخيل انو ديل ممكن يكونوا أمهات المستقبل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.