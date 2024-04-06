خطف شاب مصري الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وأثار ضحكات الجمهور والمتابعين بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الشاب المصري وهو يتعاطى “التمباك” السوداني مؤكداً أنه المصري الوحيد الذي يسف “التمباك”. وأثار المصري ضحكات المتابعين وأصدقائه السودانيين الذين قاموا بتصوير المقطع بعد تحدثه اللغة الشبابية السودانية (كرا في نص قلبك الجديد عمره ما غاب يا صاحبي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب مصري يتعاطى "التمباك" ويتحدث اللهجة الشبابية السودانية (ابشروا وكرا في نص قلبك الجديد عمره ما غاب) ويثير ضحكات المتابعين لهذا اليوم



