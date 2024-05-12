تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع صور حديثة تحت شعار (بشريات العودة إلى الوطن من جديد). وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين وفي مبادرة أطلقها سكان أحياء العرضة وتعويضات بيت المال (عشان نرجع) حرص عدد من نجوم المريخ الدوليين على أداء صلاة الجمعة بمسجد النادي. وحرص قدامى لاعبي المريخ بقيادة “عادل أمين” و “مجدي أشانتي” و “جندي نميري” و “موسى الهاشماب” و “سفاري” على أداء صلاة الجمعة بمسجد النادي العريق الذي يقع بحي العرضة جنوب بمدينة أم درمان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. (بشريات العودة) لاعبو المريخ يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النادي بحي العرضة بأم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.