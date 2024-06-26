إسعاد يونس تستكمل تصوير مسلسل «تيتا زوزو»

ارشيف - اسعاد يونس

تستكمل النجمة إسعاد يونس تصوير مسلسلها الجديد «تيتا زوزو»، المقرر أن يُعرض قريبا على القنوات الفضائية، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن إخراج شيرين عادل وكتابة محمد عبد العزيز، ويشاركها في البطولة مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، ومن إنتاج «سينرجي».

وتقدم إسعاد يونس شخصية وكيل وزارة ولديها ابنان متزوجان ولديها أحفاد، حيث تمر عائلتها بعدة مشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

يذكر أن إسعاد يونس شاركت فى رمضان الماضى بظهور خاص خلال مسلسل «كامل العدد» بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

أما عن الكاتب محمد عبد العزيز، فقد شارك النجمة إسعاد يونس من قبل في برنامج «صاحبة السعادة» فهو المعد الأساسي للبرنامج، وكتب من قبل مسلسل «نوايا بريئة» و«البيوت أسرار»، ويعتبر مسلسل «تيتا زوزو» هو العودة له في كتابة المسلسلات.

أما المخرجة شيرين عادل فعرض لها خلال موسم رمضان الماضي مسلسل محارب الذي نال إعجاب المشاهدين وحقق نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

الوطن نيوز