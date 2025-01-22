تفكيك تشكيل عصابي خطير

مباحث السودان نجحت المباحث المركزية فرعية نهر النيل في تفكيك تشكيل عصابي متخصص في سرقة المولدات الكهربائية واستعادة مسروقات متنوعة في عمليات متفرقة.

وكشف المكتب الصحفي للشرطة، الأربعاء، عن تفاصيل عملية ضبط المولدات المسروقة بعد ورود معلومات دقيقة عن وجود مشتبه بهم بحوزتهم ثلاثة مولدات كهربائية كبيرة ماركة “إيفكو”، يعتقد أنها مسروقة

وأشار إلى أنّه وبعد ضبط المتّهمين، تبيّن لاحقًا أنّ المولدات مسروقة من مشروع “زاد الخير” بمحلية الدبة في الولاية الشمالية، بموجب بلاغ مسجل بتاريخ 5 يناير 2025. باج نيوز

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

