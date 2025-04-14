أثار ناشط سوداني, شاب ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد نشره مقطع فيديو قام من خلال بتقليد ممثلتين مصريتين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام الشاب بتقليد الممثلة الكبيرة هالة صدقي, والممثلة الشهيرة مي عمر, في أحد مشاهد المسلسل المصري الضجة (إش إش), والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, تفاعل مع المقطع وأطلق عدد من التعليقات الضاحكة والساخرة أبرزها: (جنقو مصر طلعتوا موهوبين وبعيدين شديد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقلد الممثلتين هالة صدقي ومي عمر في إحد مشاهد مسلسل (إش إش) ويثر ضحكات الجمهور وساخرون: (جنقو مصر طلعتوا موهوبين وبعيدين شديد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.