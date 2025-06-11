«انزل عايزك في كلمتين».. تفاصيل الهجوم على تاجر ذهب

- 1/2
- 2/2
«ركبنا العربية وراجعین من الشغل.. وفجأة لقيت فارس بيشاور.. وبعدها شوفنا سيف جاي يجري ومعاه مطواة».. بهذه الكلمات بدأ أحمد السيد السيد الديواني، 29 عامًا، والمقيم بشارع المحطة في مركز رشيد بالبحيرة، شهادته أمام النيابة العامة، كاشفًا تفاصيل الاعتداء الذي تعرّض له رفقة صاحب عمله أحمد محمود المسلماني، تاجر الذهب.
تفاصيل استدراج تاجر ذهب في شارع السوق برشيد.
أوضح «أحمد»، الحاصل على دبلوم صناعي، في أقواله التي تنفرد «المصري اليوم» بنشرها، أمام وكيل النائب العام مهند وليد عبدالقادر، أنه كان يستقل سيارة «المسلماني» عقب انتهاء العمل، وأثناء مرورهما بشارع السوق أمام محل للحلويات، فوجئ بالمتهم الأول «فارس» يشير إليهما بالتوقف، إذ فتح الباب وطلب من «المسلماني» النزول للحديث، وما إن فعل حتى جذبه من ياقة قميصه وبدأ يدفعه بعيدًا عن السيارة.وحسب أقوال «أحمد»، في هذه اللحظة، ظهر المتهم الثاني «سيف» مرتديًا قفطانًا، وكان يحمل سلاحًا أبيض، وانهال على تاجر الذهب بالطعنات، بينما شاركه «فارس» باستخدام مطواة أخرى
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
