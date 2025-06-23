والي الخرطوم يقف على عودة العمل بوزارة التربية والتعليم ومحلية بحري ويقف على أعمال تأهيل مسجد بحري الكبير

مع بداية كل يوم تعود فيه الحياة تدريجيا لولاية الخرطوم في أعقاب دخول عودة العاملين للعمل حيز التنفيذ والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة واصل جولاته الميدانية للتعرف على بيئة العمل وتذليل العقبات يرافقه الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم والمدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين وشملت جولة اليوم الوقوف على أعمال تأهيل مسجد بحري الكبير وزيارة وزارة التربية والتعليم وزيارة رئاسة محلية بحري.

والي الخرطوم قال أن إعادة تأهيل مسجد بحري تأتي في إطار التزام الولاية لإعمار بيوت الله بعد أن حولت المليشيا المتمردة مسجد بحري الكبير الي محرقة لاستخراج النحاس من كوابل الكهرباء مما الحق بالمسجد أضرار بالغة فيما وصلت أعمال التأهيل المراحل النهائية تمهيدا لإعادة افتتاح المسجد خلال الأيام القادمة.

على صعيد وزارة التربية وقف الوالي على انتظام العاملين في الدوام اليومي فيما يقوم اغلب العاملون بالوزارة في التجهيز لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية إلى ستقام يوم ٢٩ يونيو. وخاطب الوالي بحضور المدير العام لوزارة التربية والتعليم إجتماع هياكل إدارة التعليم الخاص على مستوى رئاسة الوزارة وعلى مستوى المحليات وقال دكتور عمار زكريا مدير التعليم الخاص أن الاجتماع مخصص لمراجعة موقف المدارس تمهيدا للاستعداد للعام الدراسي الجديد فيما أثنى دكتور قريب الله علي دور التعليم الخاص الذي يشكل ركيزة أساسية إذ يغطي نسبة 60٪ من إجمالي التعليم.

الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم أثنى على الدور الرائد لوزارة التربية خلال فترة الحرب.

والي الخرطوم قال أن التعليم لا ينتظر فرغم التحديات فقد عاد بقوة ونجح في تنظيم امتحانات شهادات الثانوي والمتوسط والاحساس وقال الوالي لن نلتفت للأصوات المخذلة وسنمضي في تقديم التسهيلات وتمكين الطلاب من الالتحاق بالمدارس.

على صعيد أخير وقف الوالي على سير الأداء بمحلية بحري والتي بدأت نشاطها منذ وقت مبكر وتفقد الإدارات المتخصصة واستمع إلى تقارير من المدير التنفيذي لمحلية بحري عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن تناول فيه أهم مرتكزات ومواجهات العمل الحالي. فيما تطرق الأمين العام لحكومة الولاية للتحسن الكبير الذي حدث لأداء الجهاز التنفيذي ببحري مؤخرا

والي الخرطوم إستعراض الأدوار المطلوبة من المحلية في الوقت الراهن بالتركيز على القضايا التي تساعد في استقرار المواطنين وعلى رأسها مياه الشرب والسعي لزيادة إنتاجية محطة مياه بحرى وتعهد بدعم جهود معالجة مشكلة الكسورات في الخطوط الناقلة كعقبة رئيسية تحول دون وصول المياه لإحياء بحري القديمة كما وجه المحلية بالاستمرار في أعمال النظافة والتأهيل وتنظيم الأسواق وإزالة العشوائيات واستكمال جهود عودة التيار الكهربائي.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم