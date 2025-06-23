قطر تغلق مجالها الجوي مؤقتا وسط الأزمة الإقليمية

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قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، إن قطر أغلقت المجال الجوي مؤقتًا، في إطار الإجراءات المتخذة وسط تطورات الأحداث في المنطقة.
وأكدت الخارجية القطرية، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي لضمان سلامة السكان والزوار.
وأشار الوزارة، إلى أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية.
وشددت على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.
ويأتي إغلاق المجال الجوي القطري في الوقت الذي كررت فيه إيران تهديداتها السابقة بالرد على الولايات المتحدة بعد الضربات التي وجهتها إلى مواقعها النووية.
القاهرة الإخبارية
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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