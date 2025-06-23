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تطورات الحالة الصحية للفنانة المعتزلة زيزي مصطفى والدة منة شلبي

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • تطورات الحالة الصحية للفنانة المعتزلة زيزي مصطفى والدة منة شلبي 1/3
  • تطورات الحالة الصحية للفنانة المعتزلة زيزي مصطفى والدة منة شلبي 2/3
  • تطورات الحالة الصحية للفنانة المعتزلة زيزي مصطفى والدة منة شلبي 3/3

تعرضت الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى والدة النجمة منة شلبي لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد مستشفيات المهندسين لتلقي الرعاية الطبية.

وأكدت الفنانة نهال عنبر في تصريح خاص لبوابة الأهرام أنها تتابع حالتها الصحية باستمرار حتى تطمئن عليها ويطمئن عليها محبوها.

يذكر أن زيزي مصطفى كانت واحدة من أبرز الفنانات في السينما المصرية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، حيث بدأت مشوارها كراقصة استعراضية قبل أن تتجه للتمثيل، وقدمت أعمالًا شهيرة منها “بنت شقية”، و”واحدة بواحدة”، و”احترسي من الرجال يا ماما”، قبل أن تعتزل المجال الفني وتتفرغ لحياتها العائلية.

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بوابة الأهرام

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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