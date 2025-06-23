ايران: الهجوم لا يشكل أي تهديد لجارتنا الصديقة والشقيقة قطر والقاعدة الأميركية بعيدة عن المرافق

قالت إيران إن الهجوم على قاعدة العديد لا يشكل أي تهديد لجارتنا الصديقة والشقيقة قطر استخدمنا نفس عدد القنابل التي استخدمتها أميركا في مهاجمة المنشآت النووية القاعدة الأميركية بعيدة عن المرافق الحضرية والمناطق السكنية في قطر قناة الحدث

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