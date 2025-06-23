السودان يدين الهجوم علي دولة قطر

تُعرب حُكومَة جُمهورية السُّودان عن إدَانَتِها الشَدِيدة للهُجوم على دولة قطر الشقيقة معتبرةً ذلك انتهاكاً لسيادتها في مخالفةٍ واضحة للقَانُون الدَولي ومِيثاق الأُمَمِ المُتحدة، مِمّا يُعتَبر تصعيداً يُهدِد السِلم والأمن والإستقرار، مُؤكِدةً عَلى ضَرُورَة وقف ما تَشهَده المَنطِقة مِن عَملياتٍ عَسكَرِيةِ. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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