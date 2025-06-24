باريس يعبر سياتل ويتصدر مجموعته في مونديال الأندية

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ضمن باريس سان جيرمان تأهله لدور الـ16 في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدفين دون رد، الإثنين، في ختام منافسات المجموعة الثانية من البطولة.
سجل خفيتشا كفاراتسخيليا وأشرف حكيمي هدفي بي إس جي في الدقيقتين 35 و66، ليرفع الفريق الباريسي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، متفوقا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب الذي ودع البطولة، رغم الفوز بهدف على بوتافوجو الوصيف، برصيد 6 نقاط أيضا.
وسمح انتصار أتلتيكو لباريس بأن يتصدر المجموعة، حيث تعادل بطل أوروبا في النقاط مع بوتافوجو وأتلتيكو، ليقتنص الفرنسيون المقدمة بفارق الأهداف.
وسيلتقي باريس سان جيرمان في الدور الثاني مع وصيف المجموعة الأولى، التي تضم إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي والأهلي المصري.
كووورة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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