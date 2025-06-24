مدرب الأهلي المصري يوجه رسالة للجماهير بعد وداع المونديال

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أكد الإسباني خوسيه ريبيرو، مدرب الأهلي، أن فريقه قدم أداءً مميزًا في مباراته أمام بورتو البرتغالي، التي انتهت بالتعادل 4-4 في ختام منافسات مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.
وقال ريبيرو في تصريحات صحفية عقب المباراة: “سعينا للسيطرة على مجريات اللعب أمام بورتو، وسنحت لنا العديد من الفرص التي كانت كافية لحسم المباراة لصالحنا. الفريقان بذلا مجهودًا بدنيًا كبيرًا، مما تسبب في إجهاد واضح للاعبين”.
وأضاف: “أظهر الأهلي إمكانياته العالية في المباراة الختامية لمرحلة المجموعات، وقدم أداءً قويًا يعكس قوة الفريق وروحه التنافسية أمام منافس بحجم بورتو”.
وأشاد ريبيرو بالدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به الفريق، مؤكدًا: “جماهير الأهلي كانت رائعة، شعرنا وكأننا نلعب في القاهرة بفضل حضورهم المذهل. دورهم كان حاسمًا في تحفيز اللاعبين، خاصة في هذه المباراة المهمة”.
كووورة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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