القضارف.. جمع وتحليل المعلومات الصحية ورصد البيانات

عقدت الادارة العامة للشؤون الصحية ببلدية القضارف اجتماعا تنسيقيًا برئاسة الأستاذ دفع الله محمد علي وبمشاركة مدير النفايات ببلدية القضارف د. مصعب برير والادارت المختصة وعدد من الجهات ذات الصلة وذلك لمناقشة خطة شاملة لجمع وتحليل المعلومات الصحية ورصد البيانات . وناقش الاجتماع أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمعية، وتدريب اللجان الميدانية، بحانب تصميم أدوات لجمع البيانات، مع التركيز على الأمراض ذات الأولوية. كما شدد على دور الشراكات مع المؤسسات والمنظمات في دعم التنفيذ. وأكد مدير إدارة نظافة بلدية القضارف د. مصعب برير على ضرورة عمل مراخيض في مناطق مختلفة كما دعا إلى التخطيط لإنشاء مرافق صحية عامة وسن قوانين رادعة مع رفع الوعي المجتمعي. سونا

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