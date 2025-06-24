هل كان أمير قطر علي علم مسبق بنية إيران إرسال صواريخها الباليستية إلي قاعدة العديد ؟!
■ الإجابة بنعم هي الأقرب .. بعد عشر دقائق فقط من إعلان الخبر كانت وزارة الخارجية القطرية .. والجيش القطري حاضرة وبقوة في المشهد الإعلامي العالمي ترسل رسائل الإدانة والتشنيع للهجوم الإيراني بطريقة تشي بأن قيادة دولة قطر علي علم بهجوم الصواريخ الإيرانية !!
■ أمريكا ترامب كانت حاضرة أيضاً وعلي علم بتوقيت وعدد الصواريخ التي ستسقط حول أو داخل قاعدة العديد !!
■نحن أمام مشهد سريالي بحق!!
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر هل كان أمير قطر علي علم مسبق بنية إيران إرسال صواريخها الباليستية إلي قاعدة العديد ؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.