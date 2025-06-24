السعودية.. 284 مليار ريال إنفاق 116 مليون سائح العام الماضي

كشفت وزارة السياحة السعودية، أنَّ إجمالي عدد السيَّاح المحليِّين والوافدين من الخارج في عام (2024م) وصل إلى حوالى (116) مليون سائح، بنسبة نمو بلغت (6%)، مقارنةً بعام (2023م)، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة للسياحة المحليَّة والوافدة من الخارج نحو (284) مليار ريال، بنسبة نمو (11%) مقارنةً بعام (2023م).

جاء ذلك في التقرير الإحصائيِّ السنويِّ الخاص بالقطاع السياحي لعام 2024م، والذي سلَّط الضوء على أبرز مؤشرات حركة القطاع السياحي، وكشفت عن حجم النمو والتطور الذي شهده العام الماضي، استكمالًا للتقدم الملحوظ في عام 2023م.وأوضح وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، أنَّ ما وثَّقه التقرير الإحصائي السنوي من إنجازات استثنائيَّة، ونمو كبير جاء بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ودعمها غير المحدود للقطاع السياحي الذي بات ركيزة أساسيَّة تسهم في تحقيق مستهدَفات رُؤية 2030، وبيَّنت وزارة السياحة أنَّ المملكة حققت أعلى رقم تاريخي في عدد السيَّاح الوافدين من الخارج بلغ حوالى (30) مليون سائح لعام (2024م)، بنسبة نمو بلغت (8%)، مقارنةً بعام (2023م)، فيما وصل إجمالي إنفاق السيَّاح الوافدين من الخارج إلى (168.5) مليار ريال، بنسبة نمو (19%)، مقارنةً بعام (2023م).وأوضحت أنَّ عدد السيَّاح المحليين في عام (2024م) وصل إلى (86.2) مليون سائح محلي، بنسبة نمو (5%)، مقارنةً بعام (2023م)، في حين بلغ إجمالي إنفاق السيَّاح المحليين (115.3) مليار ريال.وزارة السياحة

30 مليون سائح من الخارج.

86 مليون سائح محلي.

جريدة المدينة