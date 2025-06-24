جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بالجمعة عن السودان

علمت وكالة السودان للانباء ان مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة يوم الجمعة الموافق 27 يونيو، تخصص للاستماع إلى الإحاطة الدورية التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول الأوضاع في السودان.

ومن المقرر أن تعقب الجلسة المفتوحة مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس، بمشاركة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، السيد رمطان العمامرة، والذي سيقدم إحاطة حول آخر الجهود السياسية التي تبذلها الأمم المتحدة لدفع إطلاق مسار الحوار بين الأطراف السودانية. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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