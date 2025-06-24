روبي: «ليه بيداري كده» لسه مكملة ونجاحها غير طبيعي – فيديو

أكدت النجمة روبي أن أغنيتها الشهيرة «ليه بيداري كده» ما زالت تحقق صدى واسع وتتصدر التريند، رغم مرور سنوات على طرحها، مشيرة إلى أنها تحظى بتفاعل كبير ومستمر من الجمهور على مختلف المنصات.

وفي لقاء لها مع برنامج ET بالعربي، أعربت روبي عن دهشتها وسعادتها من استمرار الأغنية في القمة، ووصفت هذا النجاح بـ«غير الطبيعي»، قائلة: «لسه لحد النهاردة الأغنية بتريند، والناس بتحبها بشكل مش طبيعي».

الأغنية التي صدرت عام 2004، تُعد واحدة من أبرز محطات روبي الفنية، وساهمت بشكل كبير في ترسيخ مكانتها في قلوب جمهورها، لتتحول إلى أيقونة من أيقونات البوب العربي الحديث.

المصري اليوم