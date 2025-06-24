“لقد قلتها بأنك ستدافع عن السودان بدمك وروحك”.. مبروك الفريق حسن داؤود كبرون

الف مبروك الفريق حسن داؤود كبرون ، لقد قلتها بأنك ستدافع عن السودان بدمك وروحك واصبحت حاليا وزيرا للدفاع في السودان، الف مبروك للسودان بك وزيرا لدفاعه … مبارك اردول

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