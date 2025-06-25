- 1/3
- 2/3
- 3/3
إذا كان هدف الضربة الأمريكية لمراكز الأبحاث النووية الإيرانية في أصفهان ونطنز وفوردو، هو «تركيع إيران نووياً، بحيث تكون أكثر قابلية للتفاوض والاعتدال والقبول بالشروط الأمريكية»، فإن الضربة سوف تأتي بعكس هذه النتائج.
ADVERTISING
الضربة التي أريد لها قبول شروط التفاوض، قد تؤدي ـــ للأسف ـــ إلى احتمال الانزلاق إلى تصعيد سقف التوتر العسكري في المنطقة بشكل متسع.
الآن، يمكن القول إنه بمعايير المكسب والخسائر، يمكن تقييم نتائج هذه الضربة.
1 – ظهور الرئيس دونالد ترامب أمام أنصاره في الداخل، كرجل قوي قادر على تنفيذ ما يهدّد به، وتوحّد أنصاره في الكونغرس ومجلس النواب وتكتل «ماغا».
2 – نجاح نتنياهو ـــ أخيراً ـــ في توريط الولايات المتحدة معه في الحرب ضد إيران، وجعلها طرفاً مباشراً، بدلاً من لعب دور المفاوض.
3 – توحيد الرأي العام الإيراني، وخاصة التيار المتشدّد، نحو مبدأ أن «الولايات المتحدة هي الشيطان الأكبر، الذي لا يمكن الوثوق به كوسيط أو كمفاوض».
4 – نجاح وفاعلية دور السلاح الأمريكي الحديث، وبالذات الطائرة «B2»، التي أنتجت عام 1991 من شركة لوكهيد، وأجريت تجارب لها حتى عام 1997، والآن دخلت أهم تجربة عملياتية لها في مهمة قتالية.
5 – إعطاء إيران ذريعة لاستخدام أقوى صواريخها ضد إسرائيل صباح أمس، في أول عمليات الرد على العملية الأمريكية.
6 – تعريض أكثر من 32 وجوداً أمريكياً في الشرق الأوسط، لاحتمالات الرد والانتقام.
عماد الدين أديب – صحيفة البيان
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر أرباح وخسائر الضربة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.