مع اللواء شرطة البكري عبدالرحيم مكي أبوحراز.. وزير البنى التحتية بنهر النيل يبحث آليات تحقيق السلامة المرورية

بحث المهندس سمير سعيد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بنهر النيل مع اللواء شرطة البكري عبدالرحيم مكي أبوحراز مدير عام المرور بالإنابة بمكتبه برئاسة الوزارة بعطبرة الثلاثاء ،بحثا آليات تحقيق السلامة المرورية من خلال توفير البنى التحتية التي تعضد برامج السلامة المرورية. ودعا وزير البنى التحتية الى مزيد من التعاون فيما يتعلق بالطرق وقيام المؤسسات المرورية لتوفير الخدمات الضرورية . فيما أشار مدير عام المرور بالإنابة الى جملة من القضايا والمشروعات المشتركة، مبينا إستعداد إدارته للمساهمة في كافة البرامج والمشروعات التي من شأنها توفير خدمات مرورية تحقق السلامة المرورية بالبلاد بصفة عامة وولاية نهر النيل على وجه الخصوص. سونا

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