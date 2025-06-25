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اطلع الدكتور أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف الوزير المكلف على الترتيبات الجارية لانطلاق حملة العلاج الجماعي المجاني للتراكوما بمحليات المفازة، الرهد، القلابات الشرقية، إلى جانب معسكري الطنيدبة وأم راكوبا لإسكان اللاجئين الإثيوبيين، وذلك خلال الفترة من 28 يونيو حتى 3 يوليو 2025م.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الثلاثاء وفدًا مشتركًا من وزارة الصحة الاتحادية ومركز كارتر، الجهة الممولة للحملة، حيث استعرض الوفد الترتيبات الخاصة بوصول الإمدادات الدوائية وتدريب الكوادر الصحية العاملة بالمواقع المستهدفة، لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة وجودة عالية.
وثمّن الوزير المكلف الجهود المشتركة المبذولة في سبيل القضاء على مرض التراكوما، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية للعمى، مشيدًا بالشراكات الفاعلة التي تسهم في تحسين صحة المواطنين، وداعيًا إلى ضرورة إحكام التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والوقائية.
من جانبه أوضح الأستاذ طلال حسن عبد الرحمن، عضو وفد الإشراف الإتحادي ومنسق حملة العلاج الجماعي بإدارة الأمراض المدارية المهملة بوزارة الصحة الإتحادية، أن الحملة تستهدف توزيع عقار “أزيثرومايسين” على السكان بالمحليات والمعسكرات المستهدفة جماعياً، مشيرًا إلى أن نتائج المسوحات السابقة أظهرت نسب إنتشار للمرض بتلك المناطق.
وأكد طلال أن الحملة تأتي في إطار الجهود الرامية للقضاء على مرض التراكوما وخفض معدلات العمى الناتج عنه ،مناشدا المواطنين بضرورة التفاعل الإيجابي مع الحملة وأخذ الجرعات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم، قائلاً نمضي “نحو سودان خالٍ من التراكوما”.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيبات لانطلاقة حملة العلاج الجماعي المجاني للتراكوما بثلاث محليات بولاية القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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