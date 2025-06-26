مدني.. سعر برميل الماء وارد النيل يتراوح بين 3 إلي 10 ألف جنيه حسب المسافة

مدني تشرب الكوليرا من النيل

■ بشارع النيل بمدني حاضرة ولاية الجزيرة .. في الجهة المقابلة لإتحاد المزارعين وعلي بعد خطوات من مقر أمانة حكومة ولاية الجزيرة تتكدس أعداد من عربات الكارو .. تنقل المياه من النيل مباشرة وتتوزع علي المدينة .. الأسواق .. المطاعم .. الحمامات .. وأطراف مدني حيث يعاني بعض المواطنين من شح المياه .. والبديل برميل ماء من النيل .. مباشرة ..

■ ذهبت صباح اليوم إلي الموقع .. هالني ما رأيت .. أعداد من الشباب والصبية يسبحون ويستحمون علي بعد أمتار فقط من مأخذ ومدخل ( خرطوش) الموتور الذي وضعه أحدهم بالقرب من ( قيف البحر) ليضخ المياه إلي البراميل المصطفة لنقل المياه ..

■ سألت صاحب الموتور إن كان معه تصديق من أي جهة بالمحلية للسماح له بشفط المياه من النيل مباشرة وبيعه لأصحاب( الكارو) مقابل 500 جنيه للبرميل؟!

■ أجاب بلا .. ماعندي تصريح .. شغال عشوائي !!

■ سألت صبية عربات الكارو لمن يبيعون هذه المياه .. تفاوتت إجاباتهم .. المنازل .. المطاعم .. الحمامات في السوق ..

■ سعر برميل الماء وارد النيل يتراوح بين 3 إلي 10 ألف جنيه حسب المسافة .. وغرض الاستخدام !!

■ هذه رسالة نضعها في بريد والي ولاية الجزيرة الذين يمكنه زيارة هذا الموقع سيراً علي الأقدام من مكتبه..

■ والرسالة في بريد وزير الصحة بالولاية .. مع ملاحظة مهمة .. بدأت كارثة الكوليرا في ولاية الخرطوم قبل أيام ببرميل مياه جرّته عربة من النيل إلي قلب أحياء المدينة .. وهو عين مايحدث في مدني الآن تحت سمع وبصر ومعرفة كل الجهات المختصة بعاصمة ولاية الجزيرة ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد