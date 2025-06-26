كشفت الهيئة القومية للأرصاد خلال ورشة توقعات الطقس للموسم الزراعي 2025م التي نظمتها وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف الاربعاء عن زيادة فرص هطول الامطار أعلى من المعدلات المناخية خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر وتوقعت الورشة هطول امطار مابين (40 الى55 %) وتتواصل أعلى من المعدلات المناخية في المناطق شرق وجنوب الولاية .
وطالب والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن احمد لدى مخاطبته الورشة بالاستفادة من توقعات الطقس للموسم الزراعي الماثل في زراعة أنواع المحاصيل التي تتوافق مع تلك التوقعات.
ووجه وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية والجهات المعنية بالاستفادة من ذات التوقعات لدرء الكوارث وحماية مناطق الهشاشة بالولاية وجدد شكره وتقديره للمنظمات الداعمة للولاية في المجالات كافة .
فيما أوضح مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية المهندس عمار عبدالله سليمان ان الورشة تأتى ضمن الاستعداد المبكر للموسم الزراعي، وعدد المناشط التي نفذتها الوزارة في هذا الإطار في القطاعات الزراعية المختلفة مؤكدا ضرورة اخذ التغيرات المناخية في الاعتبار لإدارة العملية الزراعية.
وكان خبير الارصاد الجوى المهندس محمد احمد صباح الخير قد اكد ان موسم الامطار يعتبر مبشرا ويوفر فرص مواتية لموسم زراعي ناحج داعيا إلى توسيع الرقعة الزراعية بالقضارف لتعويض فاقد الامن الغذائي بسبب خروج بعض ولايات البلاد عن دائرة الانتاج جراء تأثرها بالحرب.
سونا
اسماء عثمان
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كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الارصاد تتوقع هطول امطار فوق المعدلات وتبشر بموسم زراعي ناجح بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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