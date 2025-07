هل يستسلم البشر؟

أطلق الفنان السعودي راشد الماجد مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «أنا استسلمت» فيها تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيديو كليب، كما زعم بعض المنتقدين أنه تم استخدام الذكاء الاصطناعي في توزيع وأداء الأغنية، أيضاً.

من يشاهد الفيديو كليب سيلاحظ بأن هناك شيئا مختلفا عن بقية أغاني الفنان.. الاغنية باختصار ليست كباقي أغانيه لا من ناحية الروح ولا المستوى.

وفي الناحية الأخرى من الكرة الأرضية، يواجه الكاتب الأمريكي جايمس فري انتقادات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة روايته الجديدة (Next to heaven). وعلى الرغم من إصرار الكاتب على عدم استخدام الذكاء الاصطناعي في روايته، إلا أن الكثير لم يصدقوه لأنه أولاً، اعترف بالسابق باستخدامه الذكاء الاصطناعي لمحاكاة أسلوبه في الكتابة وثانياً، هو معروف بفضيحة كتابة كتاب على أنه سيرة ذاتية (A million little pieces) اتضح بعد ذلك أنه كذب في الكثير من الوقائع التي لم تحدث له.

هل كل ما سبق يدل على بداية عصر جديد من كسل المبدعين مع استهلال عصر الذكاء الاصطناعي؟ هل هذا بداية عصر الغباء البشري المصاحب لعصر الذكاء الاصطناعي؟

عملت MIT الشهيرة تجربة على ثلاث مجموعات من الأشخاص. تم توجيه المجموعة الأولى بكتابة مقال بدون استخدام أي مساعدة، والمجموعة الثانية تم توجيهها بكتابة مقال بمساعدة موقع بحثي أما المجموعة الثالثة فتم توجيهها بكتابة مقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وجدت الدراسة أن المجموعة الأخيرة كان نشاط الدماغ فيها هو الأقل من بين باقي المجموعات. وفي مرحلة تالية من الدراسة تم الطلب من جميع المجموعات كتابة مقال بدون أي مساعدة، فكتبت المجموعة الأولى والثانية المقالات، أما المجموعة الثالثة التي كانت قد استخدمت الذكاء الاصطناعي سابقاً، فعانت في كتابة المقالات بدون أي مساعدة.

هذه الدراسات الجديدة المصاحبة لهذا الواقع الجديد الذي نواجهه اليوم، تجعلني أتساءل لو كنا سنصل إلى زمن كل الأخبار التي نشاهدها والمقالات والكتب التي نقرأها والأغاني التي نسمعها ستُصنع بواسطة الذكاء الاصطناعي. وقد نصل فعلاً إلى مرحلة مشابهة ولكنها ستكون مرحلة تعيسة، لأن الذكاء الاصطناعي-حتى الآن-ذو صوت واحد بلا روح، بعكس الملايين من الكُتاب والمبدعين والعلماء والفنانين ذوي الأصوات المختلفة والفريدة والمميزة حول العالم. فحتى مثلاً لو حاولنا تقليد صوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي، سيبقى مثل الهولوغرام، صوت غير حقيقي هلامي قد يتقطع في أي وقت وأي موضع، بخلاف الصوت الأصلي لأم كلثوم.

مشكلتنا الحقيقية ليست في استخدام الذكاء الاصطناعي بل في كسل الجنس البشري الذي قد يجعله يُفضل استخدام صوت جامد على استخدام صوته الحي الحقيقي المميز، لأن الامر الوحيد الذي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي التفوق فيه على البشر، هو امتلاك روح وصوت مميز لا يمكن للذكاء الاصطناعي أبداً الوصول إليه.

جواهر آل ثاني – الشرق القطرية