افتتاح عدد من مشروعات الكرامة الصناعية بدنقلا

افتتح ممثل والي الولاية الشمالية مدير عام وزارة الإستثمار والصناعة مهندس عمر علي صالح الاربعاء بحضور عدد من اعضاء حكومة الولاية ولفيف من القيادات والمستثمرين، إفتتح عددا من مشروعات الكرامة الصناعية بالمنطقة الصناعية القديمة بمدينة دنقلا وذلك تحت شعار (يد تحمل السلاح ويد تصنع) .

وشملت الافتتاحات مصنع نيو الثريا لتصنيع خزانات المياه البلاستيكية ومصنع لؤلوة الخندقاوي لصناعة حجارة الطواحين ومصنع بلو ستار للمنتجات البلاستيكية ومصنع مينى توب للحلويات والشبس ومنتجات البسكويت.

وأكد ممثل والي الشمالية مدير عام وزارة الإستثمار والصناعة لدى مخاطبته الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة، أن إفتتاح مشروعات الكرامة الصناعية رسالة وردا عمليا أن الولاية الشمالية تعمل وتنتج بالرغم من إستهداف المليشيا الارهابية المتمردة المتكرر والشائعات التي تبثها والمهددات الامنية.

وأشار إلى أن الولاية ستظل داعمة للاستثمار والمستثمرين ومساهمة في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية والصناعة، وأعلن عن تشكيل لجنة للاعداد والترتيب لقيام ورشة للاستماع لكل قضايا ومشاكل المستثمرين والتحديات التي تعوق العملية الاستثمارية والصناعية وتوافق جميع الجهات التي لها علاقة بالعملية الاستثمارية لايجاد الحلول المناسبة لمشاكل الإستثمار والمستثمرين.

وقال إن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية والصناعية من بينها منطقة الاندلس الجديدة ومجمع مصانع الادوية والمعدات الطبية بدنقلا.