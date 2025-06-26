الطيران الحربي يستهدف تجمعات لمليشيا الدعم السريع في العطرون والراهب وكرب التوم

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أوضح مصدر عسكري للتيار أن الطيران الحربي نفذ اليوم سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لمليشيا الدعم السريع المتمردة في مناطق متفرقة، ضمن العمليات العسكرية الجارية لتأمين شمال البلاد.
وتركزت الغارات على تجمعات عسكرية كبيرة في منطقة العطرون، كانت تستعد للتحرك باتجاه مدينة الدبة، في محاولة جديدة من المليشيا للتوغل نحو مناطق حيوية. كما استهدفت الضربات حشودًا أخرى في منطقتي الراهب وكرب التوم، حيث كانت تتمركز مجموعات مسلحة يشتبه في تحضيرها لهجمات جديدة.
وتأتي هذه العمليات ضمن الجهود المستمرة للقوات النظامية لاحتواء تحركات الدعم السريع، التي تشهد تصعيدًا في عدة جبهات خلال الأيام الماضية.
التيار
هبة علي
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