الصحة بنهر النيل تدشن صندوق الإسعاف الصحي لمراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولاية

دشنت الدكتور ماجدة عبدالله وزير الصحة بولاية نهر النيل الجمعة برئاسة الوزارة بعطبرة صندوق الإسعاف الصحي لعدد 177 مركز لامتحانات الشهادة السودانية بالولاية بحضور الاستاذة حفصة محجوب مدير الإدارة العامة للطب الوقائي والاستاذ بلة تاج السر مدير الإدارة العامة للتخطيط والاستاذة ايمان محمد احمد مدير تعزيز الصحة والاستاذة منى أبو القاسم منسق الصحة المدرسية بالولاية.

واوضحت الدكتور ماجدة عبد الله وزير الصحة ان وزارتها درجت على تنفيذ برنامج صندوق الإسعاف الصحي لامتحانات الشهادة السودانية بالولاية حيث تم تجهيز الصندوق لمراكز الامتحانات بأدوية الإسعاف اثناء فترة الامتحانات لعدد 177 مركز إضافة إلى داخليات الطلاب والطالبات المستضافين من ولايات غرب السودان.

ووجهت ماجدة جميع المستشفيات العاملة بالولاية لاستقبال اي حالة مع مجانية الخدمات العلاجية المقدمة بجانب استعداد كل الإسعافات الموجودة بالولاية وتحديد ارقام طوارئ.