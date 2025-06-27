إذا لم تتم مساءلة ومراجعة كمال عمر القيادي بالشعبي جناح علي الحاج ، فلن يكون معقولاً ولا مقبولاً أن تتم مطاردة ومساءلة المناصرين والداعمين لمليشيا التمرد بالداخل .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر إذا لم تتم مساءلة ومراجعة كمال عمر فلن يكون معقولاً ولا مقبولاً أن تتم مطاردة ومساءلة المناصرين والداعمين لمليشيا التمرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.