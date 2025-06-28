غياب إدارة المراسم تنتج بسببه مثل هذه ( الفاولات) داخل المكاتب السيادية.. حضور المراسم ينبه أمثال هؤلاء لمراجعة موقع نظاراتهم وقمصانهم قبل مقابلة كبار المسؤولين بالدولة.. المشكلة يانوار الإجابة علي السؤال الذي يبحث عن إجابة : من هؤلاء الشباب ومن يمثلون؟! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر حضور المراسم ينبه أمثال هؤلاء لمراجعة موقع نظاراتهم وقمصانهم قبل مقابلة كبار المسؤولين بالدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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