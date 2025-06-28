تمبول.. صحة الجزيرة تتفقد مراكز غسيل الكلى بشرق الولاية

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تفقد وفد وزارة الصحة بولاية الجزيرة برئاسة د. جميل محمود جميل، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، الجمعة، مراكز غسيل الكلى بمحلية شرق الجزيرة، وذلك للوقوف على سير العمل والتحديات التي تواجه الأداء.
وشملت الجولة مركز غسيل الكلى بمدينة تمبول، حيث أوضح د. الصادق التجاني، مدير مراكز الكلى بالولاية، أن المركز يضم 7 ماكينات غسيل ويقدّم خدماته لـ38 مريضاً بنظام الورديتين.
وأشار د. الصادق إلى أن المركز مزوّد بكامل الأجهزة والمعدات اللازمة، كاشفاً عن مقترح لترفيعه مستقبلاً إلى مستشفى متخصص في أمراض وجراحة الكلى.
كما تفقد الوفد مركز غسيل الكلى بمنطقة الطندب أبو كليوة، حيث اطلع على الترتيبات الجارية لافتتاحه، بعد اكتمال تجهيز ماكينات الغسيل ووحدة معالجة المياه.
وأشاد رئيس الوفد بانتظام العمل في المركزين، مؤكداً حرص وزارة الصحة على توفير الاحتياجات اللازمة لمراكز غسيل الكلى وتذليل كافة العقبات التي تعترض أداءها.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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