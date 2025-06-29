العربي الطيب هو العربي الجاهل

شاعت المقولة الإجرامية المنسوبة للعدو الإسرائيلى عن أن العربى الطيب هو العربى الميت، وهى مأخوذة عن اليانكى الأمريكى الذى قال نفس الوصف فى الهنود الحمر وهو يبيدهم. لكن نظرًا لأن إبادة العرب ليست ممكنة عمليًا فقد تم تبنى فكرة أخرى أكثر معقولية وقابلية للتحقق، وهى أن العربى الطيب هو العربى الجاهل. لذلك فقد دعم الغرب كل مشاريع التجهيل فى عالمنا العربى، وأيد بقوة مشروع الدروشة الوهابى الذى سحب العقل والمنطق من الأدمغة العربية وحشاها بالسفه والتفاهة والجنون وكراهية العلم.

وبهذا لم يعد هناك ما يدعو إلى استهلاك الذخيرة فى قتل العرب، فهم قد تولوا توهين أنفسهم، فأصبحوا كمًا مهملًا لا ينتج ما يحتاج من سلاح ولا من طعام بعد أن أقنعهم الشيوخ والدعاة بأن خير أمة أخرجت للناس لا تحتاج إلى العلم والعمل، لأن الله قد سخر لها الخواجة يكدح ويخترع، ثم نحصل نحن على ناتج هذا كله فى صورة سيارات وطائرات وتليفزيونات وموبايلات نشتريها بفلوسنا!.

لهذا فقد كنت دائمًا أنظر بسخرية لمن يستبد بهم الهلع عقب كل موجة تدميرية من الكيان الصهيونى لبلد عربى ومخاوفهم من أن الدور القادم سيكون على هذا البلد العربى أو ذاك. سخريتى هذه نابعة من إدراك أن أعداءنا ليسوا سفهاء ولا مغفلين حتى يعرضوا جنودهم للخطر من أجل لا شىء. هم يحاربون فقط البلاد التى تملك مؤسسات وقواعد ومراكز تفرز علماء فى الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلوم الحاسب.

ولهذا كان عداؤهم المفزع ضد إيران التى جعلها الحصار الدولى تبدع وتطلق طاقاتها إلى الحد الأقصى فى مجال الذرة وصناعة الصواريخ وإنتاج كل ما يحتاجه الشعب من طعام ولباس وسيارات وأدوات للحياة الحديثة. ولقد رأينا فى الحرب الأخيرة كيف أن العلماء كانوا الهدف الأول للهجوم الإسرائيلى. هم يريدون إيران دولة نفطية ريعية تصدّر البترول وتحصل على المال لتشترى به منتجات الغرب، مع إغلاق كل الصروح العلمية والجامعات.. هذه هى إيران التى يريدونها، ولا مانع ساعتئذ من أن يشيدوا بحكم الملالى ويتوقفوا عن وصف الإيرانيين بالصفويين والمجوس، وهى أوصاف لم يكونوا يستعملونها على زمن الشاه، رغم أن الشعب الإيرانى كان هو نفسه بعقيدته الشيعية.

العلماء هم الهدف، ومحو المعرفة من العقول هى الغاية. من أجل ذلك أعتقد أن الدولة التالية الموضوعة على اللائحة هى تركيا، فهى تأتى فى المركز الثانى بين الدول الإسلامية التى فتحت الأبواب للجامعات والمراكز البحثية، حتى إنها صارت تنتج أقوى طائرات مسيرة فى العالم، ولا أدرى هل يفهم أردوجان الأخطار المحدقة ببلاده أم تراه يثق فى الصيغة التالية: إمداد الإسرائيليين بالخضر والفواكه وإيصال المنتجات البترولية إليهم فى ميناء حيفا والتعاون واقتسام النفوذ فى سوريا.. كل هذا إلى جوار لعن إسرائيل وشتمها كل صباح!. إسرائيل لا تتضرر من الشتائم واللعنات التى يطلقها كل يوم، لكنها تستفيد من التعاون وتتحين الفرصة لتأديب الخليفة العثمانى وتدمير بلاده.

الحمد لله.. نحن العرب فى الأمان!.

أسامة غريب – المصري اليوم

