الحقوا الطاهر ساتي !!

الصحفي المثير للجدل الطاهر ساتي أورد في مقاله أنّ مانُشر عن ترشيح نورالدين ساتي لمنصب وزير الخارجية يبدو صحيحاً .. وأكد ساتي بنعم أن ساتي مرشح لمنصب وزير الخارجية ولم يتم تعيينه بعد

.. وأضاف الطاهر ساتي المقرّب من رئيس الوزراء د. كامل إدريس أن السفير نورالدين ساتي كفاءة مهنية وأنه يستحق المنصب ..

■ ما كتبه ساتي ورد اليوم في عموده إليكم بموقع صحيفة اليوم التالي التي يترأس تحريرها ..

■ في وقت سابق من اليوم عمم إعلام مجلس الوزراء توضيحاً قال فيه إن الحديث عن تعيين ساتي لمنصب وزير الخارجية غير صحيح.. ومالم يتداركه إعلام مجلس الوزراء أن خبرنا كان عن ترشيح وليس عن تعيين !!

■ ألحقوا الطاهر ساتي !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد