موقع “فيجوال كابيتاليست” يقول إن السودان من ضمن أسوأ الاقتصادات في العالم للعام 2025.. برأيك، كيف يمكن أن يتحسن الاقتصاد السوداني؟ الجزيرة – السودان

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