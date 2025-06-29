محمد عادل إمام يعلق على فيديو لوالده: مفيش حد زي الزعيم

علق النجم محمد عادل إمام على انتشار فيديو مصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي للشخصيات التي لعبها والده الزعيم عادل إمام والتي اشتهر بها خلال مسيرته الفنية الكبيرة سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح.

وجاء الفيديو الذي انتشر خلال الساعات الماضية للزعيم عادل إمام مكتوب عليه: «الفيديو الأحلى اليوم على الإطلاق الزعيم عادل إمام وحشتنا».

ليرد نجل الزعيم محمد عادل امام على الفيديو قائلا: «مفيش حد زي الزعيم عادل امام».

يذكر أن محمد عادل إمام يواصل حاليا تصوير فيلم «صقر وكناريا» ويشاركه البطولة النجم شيكو وهو من اخراج احمد نادر جلال بينما يستعد للعودة لتسوير فيلم شمس الزناتي من تاليف محمد الدباح واخراج عمرو سلامة.

المصري اليوم